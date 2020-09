Mi Manda Rai 3, nuova stagione al via: la prima puntata di oggi, lunedì 7 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Una nuova stagione ricca di grandi novità quella che vedrà ricominciare proprio da questa mattina, lunedì 7 settembre, su Rai 3, a partire dalle ore 10:00 il programma Mi Manda RaiTre, che da 30 anni difende i diritti dei cittadini. prima volta nella storia del format con una doppia conduzione al comando, Mi Manda RaiTre vedrà stavolta la giornalista Lidia Galeazzo e il collega Federico Ruffo, anche autore per Report, prendere le veci di Salvo Sottile, conduttore fino allo scorso anno dello storico programma Rai.Come sempre, la trasmissione dedicherà ampio spazio alle notizie che riguardano le tasche dei cittadini, a partire da quelle relative alle varie misure economiche legate all’emergenza Covid-19, per continuare con pensioni, conti ... Leggi su blogo

