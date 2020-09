GameCube come Switch? Un leak rivela che Nintendo pensava a una console ibrida già a inizio 2000 (Di lunedì 7 settembre 2020) Il 2020 per Nintendo è stato l'anno dei leak: una gigantesta fuga di notizie pubblicata all'inizio di quest'anno mostrava una serie di codici sorgente per diversi giochi Nintendo, tra Pokémon inediti e mai pubblicati su Pokémon Diamante e Perla a file di progettazione di Nintendo Wii. Sembra che le risorse del leak non siano finite, visto che ora è stato scoperto persino un progetto che mirava a creare un GameCube portatile molto simile a Nintendo Switch completo di dock.La documentazione pubblicata su reddit include non solo un progetto per creare una versione portatile di questa console, ma anche una proposta per un follow-up del tradizionale GameCube. Questo piano avrebbe ... Leggi su eurogamer

zio_stevie : @Ingegnere347 Il gioco l'ho già preordinato, quindi non è questo il caso. Il problema è che se ci sono giochi in cu… - AlessioLundari : Also, Super Mario Sunshine non sarà compatibile con il Controller Gamecube. Lo trovo abbastanza strano, ma come ho… - rollyDelClero : Ok però Ho un Gamecube con Sunshine Ho una Wii con Galaxy 1/2 E non ho alcuna intenzione di rigiocare 64 Mi viene… - GameXperienceIT : #Gamecube: #Nintendo pensava la console già come ibrida sullo stile di Switch? - Wiizpig : @MikuWestConfirm @cityhunter_sega @NintendoItalia Quanta roba in più aveva rispetto al primo, basato su motion e se… -

Ultime Notizie dalla rete : GameCube come GameCube come Switch? Un leak rivela che Nintendo pensava a una console ibrida già a inizio 2000 Eurogamer.it GameCube è il papà di Switch? Nintendo progettava una console ibrida dal 2005

Come scoperto di recente da diversi utenti sui social, nell'enorme documentazione legata al codice trafugato dei giochi Nintendo 64 trova spazio anche il brevetto di un progetto portato avanti nel 200 ...

Un GameCube portatile era nei programmi di Nintendo secondo un leak

Il 2020 per Nintendo è stato l'anno dei leak: una gigantesta fuga di notizie pubblicata all'inizio di quest'anno mostrava una serie di codici sorgente per diversi giochi Nintendo, tra Pokémon inediti ...

Come scoperto di recente da diversi utenti sui social, nell'enorme documentazione legata al codice trafugato dei giochi Nintendo 64 trova spazio anche il brevetto di un progetto portato avanti nel 200 ...Il 2020 per Nintendo è stato l'anno dei leak: una gigantesta fuga di notizie pubblicata all'inizio di quest'anno mostrava una serie di codici sorgente per diversi giochi Nintendo, tra Pokémon inediti ...