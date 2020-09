È arrivato il momento di Immuni? L’app di contact tracing e il suo ruolo nella riapertura delle scuole (Di lunedì 7 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembre «Mi piacciono queste app le scaricherò tutte!». La campagna di comunicazione di Immuni nelle ultime settimane si è arricchita di uno dei grandi classici delle pubblicità istituzionali: lo spot con il testimonial. Per Immuni è Flavio Insinna a prestare il volto con il suo smartphone. Seduto su un divano con la sua ipotetica nipote, il conduttore della Rai prova (senza nominarle) alcune app di recente successo. Dopo aver provato uno dei filtri invecchianti FaceApp comincia a parlare di Immuni, l’app che «fa vivere più tranquillo te e chi ti sta vicino». Il messaggio, tradotto in toni meno istituzionali, è chiaro: «Con tutto quello che vi scaricate, tirate giù anche ... Leggi su open.online

