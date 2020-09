Ballando con le stelle 2020 arriva la foto con il cast completo sui social: si attende la conferma di Milly (Di lunedì 7 settembre 2020) Nella puntata di Oggi è un altro giorno, per il suo debutto, la Bortone avrà tra gli ospiti Milly Carlucci che di certo darà le ultime notizie in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle. Saprete che il programma aveva una data di partenza stabilita, era il 12 settembre ma a causa della positività di due dei protagonisti al covid 19, la Rai ha deciso di rimandare. Questo per poter dare modo a Samuel Peron e Daniele Scardina di guarire. Il maestro di Ballando con le stelle e il pugile, non hanno ancora dato nessuna notizia circa una possibile guarigione ma a quanto pare, dovrebbero entrambi essere protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Lo deduciamo vista anche la scelta fatta dalla produzione di ... Leggi su ultimenotizieflash

