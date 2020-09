Uomo accoltellato a Parigi, aggressore in fuga (Di domenica 6 settembre 2020) Attacco con coltello a Parigi. Un Uomo è stato colpito da diversi fendenti. aggressore in fuga. Parigi (FRANCIA) – Attacco con coltello a Parigi nel pomeriggio di domenica 6 settembre 2020. Una persona è rimasta ferita gravemente nella zona di Gare du Nord. aggressore in fuga, non si conoscono i motivi di quanto successo. Attentato in Tunisia, morto un agente L’attacco a Parigi è avvenuto dopo quello di Birmingham e Sousse. In Tunisia, secondo quanto raccontato dai media locali, i terroristi hanno attaccato due agenti nel distretto di El Kantaoui. Uno è morto mentre il secondo è rimasto ferito. Uccisi i tre sospettati dalla polizia tunisina. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo

