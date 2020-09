Ufficiale: Burnley, Gibson in prestito al Norwich (Di domenica 6 settembre 2020) Il Burnley ha ufficializzato il passaggio di Ben Gibson al Norwich City in prestito per un anno. Questo il cinguettio del club gialloverde che da il benvenuto al centrale classe ’93 che si appresta ad affrontare il campionato di Championship. Delighted to have you with us, Ben! https://t.co/98I8bmpx10 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 5, 2020 Foto. twitter Gibson L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

