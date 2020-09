Pedalando tra le sequoie della California lungo l'antica ferrovia Skunk Train (Di domenica 6 settembre 2020) In California si può pedalare tra le sequoie con una railbike biposto lungo la Skunk Train La ferrovia Skunk Train, in California, fu progettata nel 1885 per trasportare i tronchi delle sequoie. Oggi è protagonista di un viaggio che si può compiere o in treno o su una railbike biposto. Leggi su it.mashable

BirraBaladin : Il diario di viaggio di Pedalando tra le aquile: si parte dalla Sicilia! - AndreaBarcaroli : RT @BirraBaladin: Seconda tappa di Pedalando tra le aquile: la #Calabria Da qui proviene il bergamotto, la cui scorza trova la sua natural… - FRANCESC0PAGANO : Cercasi compagna/o di avventura - teomussobaladin : RT @BirraBaladin: Seconda tappa di Pedalando tra le aquile: la #Calabria Da qui proviene il bergamotto, la cui scorza trova la sua natural… - MashableItalia : Pedalando tra le sequoie della California lungo l'antica ferrovia Skunk Train -

Ultime Notizie dalla rete : Pedalando tra "Pedalando Sogni", la resilienza di Valentina Brunet Bikeitalia.it La pedalata delle Mary's Angels, da Iglesias ad Alghero per promuovere le donazioni di sangue

Da cinque anni a questa parte le Mary's Angels, squadra fondata dall'iglesiente Mariella Pili, nota pluricampionessa sarda di cross country, si cimentano nella Iglesias-Alghero, impegnativa pedalata d ...

Vento Bici Tour, tornano anche quest'anno gli appuntamenti del grande progetto di cicloturismo

Torna "VENTO Bici Tour", la cui ottava edizione quest’anno si svolgerà in settembre. In un contesto in cui il Covid ha messo sottosopra il pianeta, camminare, pedalare, pagaiare, cavalcare o pattinare ...

Da cinque anni a questa parte le Mary's Angels, squadra fondata dall'iglesiente Mariella Pili, nota pluricampionessa sarda di cross country, si cimentano nella Iglesias-Alghero, impegnativa pedalata d ...Torna "VENTO Bici Tour", la cui ottava edizione quest’anno si svolgerà in settembre. In un contesto in cui il Covid ha messo sottosopra il pianeta, camminare, pedalare, pagaiare, cavalcare o pattinare ...