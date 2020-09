Mercato Juventus, l’ex bomber sicuro: “Suarez scelta giusta” (Di domenica 6 settembre 2020) Mercato Juventus – La Juventus sembrerebbe essere alla ricerca di un centravanti. Il nome più caldo è quello di Luis Suarez, uruguayano del Barcellona che al momento sarebbe ai ferri corti col club catalano. A questo proposito si è espresso un vecchio attaccante del nostro campionato: Luca Toni. L’ex calciatore vota per il “Pistolero” e si esprime sull’idea di gioco proposta da Pirlo. Mercato Juventus, l’ex bomber sicuro: “Suarez scelta giusta” Ecco quanto affermato da Luca Toni ai microfoni del Corriere dello Sport: “Dico Suarez. Io sono sempre per il bomber puro, l’attaccante deve fare tanti gol e tra tutti i nomi fatti per la Juve credo che quello del ... Leggi su juvedipendenza

