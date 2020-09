Isola d’Elba: anziano pescatore disperso in mare da ieri (Di domenica 6 settembre 2020) Da ieri un pescatore risulta disperso in mare, all’Isola d’Elba: l’80enne era uscito da solo in barca da Procchio, nel comune di Marciana Marina (Livorno), per andare a pesca nel pomeriggio. Non vedendolo rientrare, i familiari hanno lanciato l’allarme. L’imbarcazione è stata in seguito individuata di fronte a Chiessi ma dell’anziano nessuna traccia. In corso le ricerche, con motovedette ed elicotteri della guardia costiera, carabinieri guardia di finanza e polizia penitenziaria, con il coordinamento dalla direzione marittima di Livorno.L'articolo Isola d’Elba: anziano pescatore disperso in mare da ieri Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Elbareport : Chiessi: il recupero del natante del disperso, rischiava di investire i bagnanti - Elbareport - Quotidiano di infor… - Elbareport : Cinghiali, è giunta l'ora di un basta! Dannosi per l'ambiente e le persone. Regione, Comuni e Stato si attivino - E… - Elbareport : Pescatore disperso nel mare a ovest dell'Elba - Elbareport - Quotidiano di informazione online dall'isola d'Elba… - michaelmika46 : I 7 GIORNI più BELLI della mia VITA - ISOLA D'ELBA 2020 - michaelmika46 : ?? on @YouTube: I 7 GIORNI più BELLI della mia VITA - ISOLA D'ELBA 2020 -

