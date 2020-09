Gazzetta, Calamai: "Milik, la Fiorentina può tornare in corsa" (Di domenica 6 settembre 2020) E' ancora tutto fermo sull'asse Roma-Napoli per il possibile scambio tra Milik e Under. Nel frattempo spuntano altre possibili destinazioni per il polacco. Leggi su tuttonapoli

gianmancho1 : RT @Amookeena: 'Vidal non mi convince, l'Inter cerchi il nuovo Vidal' (30/12/2019) 'Con Vidal l'Inter è ormai ad altezza Juve' (6/9/2020)… - il_farmacista : RT @Amookeena: 'Vidal non mi convince, l'Inter cerchi il nuovo Vidal' (30/12/2019) 'Con Vidal l'Inter è ormai ad altezza Juve' (6/9/2020)… - Francescovic17 : RT @Amookeena: 'Vidal non mi convince, l'Inter cerchi il nuovo Vidal' (30/12/2019) 'Con Vidal l'Inter è ormai ad altezza Juve' (6/9/2020)… - AndreaLongo84 : RT @Amookeena: 'Vidal non mi convince, l'Inter cerchi il nuovo Vidal' (30/12/2019) 'Con Vidal l'Inter è ormai ad altezza Juve' (6/9/2020)… - PAT_R_IC_K : RT @Amookeena: 'Vidal non mi convince, l'Inter cerchi il nuovo Vidal' (30/12/2019) 'Con Vidal l'Inter è ormai ad altezza Juve' (6/9/2020)… -