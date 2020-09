Avellino, tre calciatori positivi al Covid-19: sospesi gli allenamenti a Sturno (Di domenica 6 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’US Avellino comunica che, al quinto ciclo di tampone nasofaringeo, sono risultati positivi al Covid-19 tre elementi del gruppo squadra. Si tratta di tre asintomatici, immediatamente isolati alla notizia della positività e costantemente monitorati dallo staff medico del club. La società ha posto in isolamento fiduciario, fino all’esito dei dovuti accertamenti, coloro i quali sono stati più a stretto contatto con i positivi. Tutte le attività della prima squadra sono state momentaneamente sospese. Il club ha già attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

NewsTuttoC : Avellino, tre positivi al Covid-19. Sospesa l'attività della squadra - m_freda21 : Brutte notizie dal ritiro di Sturno. Tre giocatori positivi #Avellino #Coronavirus #LegaPro #seriec #figc - sportavellino : Tegola Avellino, tre calciatori positivi al Covid - irpiniatimes1 : Us Avellino, tre calciatori positivi al Covid 19. Attivitá sospese - TUTTOB1 : Tutti pazzi per Di Paolantonio: tre cadette interessate all'ex Avellino -

