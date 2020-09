Test Sierologici per Personale Scolastico, i Numeri Dell’Emilia Romagna (Di sabato 5 settembre 2020) In Emilia Romagna sono stati effettuati circa 25 mila Test Sierologici a insegnanti e Personale ATA. Sono risultate positive ai Test 736 persone, che si sono sottoposte a tampone. I casi di Covid-19 confermati attualmente sono 2, come riporta il “Corriere Romagna”. “Ringraziamo coloro che hanno deciso di sottoporsi volontariamente a questa indagine epidemiologica, rendendo un servizio molto utile a tutta la collettività, bambini e ragazzi in primis, e confidiamo che le adesioni continuino ad aumentare“. Queste le parole di Raffaele Donini e Paola Salomoni, rispettivamente assessore regionale alle Politiche per la salute, e alla Scuola. Leggi su youreduaction

