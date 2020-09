Quote scudetto: i bookmaker puntano sulla riconferma della Juve (Di sabato 5 settembre 2020) Con l’ufficializzazione delle date da parte del Consiglio Federale della FIGC la mattina del 31 agosto, la Serie A 2020/21 scalda i motori. Si inizierà con la prima giornata sabato 19 e domenica 20 settembre mentre la chiusura dei giochi, con la 38ª giornata, è prevista per il weekend del 22 e 23 di maggio. In virtù dei loro recenti impegni europei Inter e Atalanta hanno chiesto e ottenuto il rinvio della prima giornata in modo da poter avere tempo a sufficienza per la preparazione e l’aggregazione dei nuovi giocatori inseriti in rosa e degli altri acquisti che probabilmente arriveranno nella finestra di mercato estivo in vista dei numerosi impegni europei e nazionali di entrambe le squadre. Tanti gli interrogativi che accompagnano l’inizio di questa nuova stagione accompagnata da alcuni altisonanti ... Leggi su sportface

