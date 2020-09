Juventus, Romero ceduto in prestito all’Atalanta: tifosi furiosi con Paratici (Di sabato 5 settembre 2020) La Juventus e l’Atalanta hanno appena ufficializzato il passaggio di Cristian Romero in terra orobica. Il difensore sbarca a Bergamo in prestito biennale con diritto di riscatto con i nerazzurri che verseranno nelle casse bianconere 2 milioni di euro subito più due al raggiungimento di bonus prestabiliti. Il riscatto è fissato a 16 e se l’affare dovesse andare in porto nella sua interezza, la Juventus incasserebbe una piccola plusvalenza, contando i vari ammortamenti che verranno portati a bilancio nei prossimi due anni. Romero è stato pagato 26 milioni di euro dopo essere stato prelevato dal Genoa. Tuttavia, l’argentino non ha disputato nessuna partita con la maglia dei piemontesi, venendo girato immediatamente in prestito agli stessi liguri. ... Leggi su tuttojuve24

