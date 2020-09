Ztl, Bordoni: Raggi si dimentica di Pmi e commercio (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma – “A Roma la Ztl deve restare aperta h24, il centro di Roma ha bisogno di un graduale ritorno alla normalita’, troppo presto per divieti e limitazioni. La sindaca si e’ dimenticata delle Pmi e del commercio in un momento di crisi in cui la citta’ ha bisogno di idee chiare e fermezza nelle decisioni da prendere.” “Invece, a quattro giorni dalla chiusura dei varchi nel Tridente, il Campidoglio gia’ pensa di aver fatto un guaio e prospetta un part-time fino alle 12 per favorire gli acquisti pomeridiani. Sono proprio queste mezze misure a ferire ulteriormente la citta’. Lo abbiamo ribadito oggi con forza in Commissione commercio chiedendo di mettere in campo ulteriori iniziative a supporto del comparto commerciale e turistico. Aprire a meta’ e’ solo un’ammissione ... Leggi su romadailynews

Roma – “Il sindaco Raggi sa bene che il tessuto imprenditoriale di Roma si sta progressivamente impoverendo a causa di una serie interminabile di disservizi. Lo stesso ripensamento sulla ‘ZTL a mezza ...

Sit-in di protesta dei commercianti del Centro storico per contestare la riattivazione della Ztl voluta dal sindaco M5S. Negozianti disperati È guerra a Roma tra i commercianti del Centro storico ed i ...

