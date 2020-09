The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X: l’annuncio di CD Project Red (Di venerdì 4 settembre 2020) The Witcher 3 tornerà a farsi giocare anche sulle nuove console che a breve vedremo sul mercato. Il famosissimo RPG infatti sarà disponibile in versione next-gen. The Witcher 3 è stato senza dubbio uno dei giochi più importanti ed interessanti di questa generazione. Il videogames della compagnia polacca CD Project Red ha spinto lo studio … L'articolo The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X: l’annuncio di CD Project Red proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

