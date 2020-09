Temptation Island rimanda la messa in onda | Scoperto tradimento nella prima coppia Nip (Di venerdì 4 settembre 2020) Sarebbe dovuto andare in onda il 9 settembre il programma targato Mediaset, Temptation Island. La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi aveva da poco, come potete leggere negli articoli precedenti, svelato le sei coppie Nip che affronteranno il viaggio nei sentimenti. Sembrerebbe esserci stato un colpo di scena per quanto riguarda una delle coppie che partecipano al reality. Questo ha fatto sì che la prima puntata non la vedremo in onda questo mercoledì. Temptation Island rimanda la messa in onda La notizia arriva dal portale DavideMaggio.it che sembrerebbe affermare anche il motivo per cui il programma voglia prendere del tempo prima di mandare in onda la ... Leggi su giornal

zazoomblog : Temptation Island 8 probabile rinvio della prima puntata - #Temptation #Island #probabile #rinvio… - donutcareabtu : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - _That_s_ok_ : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - SevenValaw : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - ungranderegalo : Ci aggiorno l’agenda “commentiamolo insieme”: 7 settembre: uomini e Donne 9 settembre: Temptation Island 14 settem… -