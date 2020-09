Suarez Juve, corsa contro il tempo tra il nodo passaporto e…Messi (Di venerdì 4 settembre 2020) La Juve vuole Luis Suarez ma dovrà prima risolvere il nodo passaporto e poi, forse, la grana Messi. I dettagli La Juventus ha scelto Luis Suarez ma durante la corsa al Pistolero si è imbattuta nella grana passaporto. L’attaccante risulta essere extracomunitario e la Juve non può tesserarne un altro dopo Arthur e McKennie. Per questo motivo i bianconeri stanno lottando contro il tempo per superare queste grande burocratiche e portare l’uruguaiano a Torino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Suarez vuole la Juve e la Juve vuole lui (ben più di Dzeko, messo in stand by). E, forti di questo sentimento condiviso, le ... Leggi su calcionews24

