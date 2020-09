PS5 mostra il suo interno per la primissima volta: il design ufficiale in un leak? (Di venerdì 4 settembre 2020) Aggiornamento: Un designer ha condiviso un tweet che sembra confermare come l'immagine proposta dalla rivista sia sostanzialmente un'ipotesi. Il design dovrebbe essere un mockup che si basa sulla scheda madre della PS3 Slim.News originale: Un'immagine trapelata su internet mostrerebbe a quanto pare com'è fatta una PlayStation 5 al suo interno. L'immagine apparirà nel prossimo numero 142 della rivista "How It Works", e ci offre uno sguardo nella "tecnologia all'avanguardia" all'interno della console di nuova generazione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

