Medico di base positivo, a Marano spunta un nuovo caso di coronavirus (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarano di Napoli (Na) – Dopo la positività di un Medico di base salgono i casi di contagio da Covid a Marano, comune a nord di Napoli. Oggi si registra infatti un nuovo positivo, si tratta di un 47enne asintomatico. Mentre resta l’apprensione nella cittadina della provincia partenopea. Sono 9 gli attuali positivi a Marano, tra cui anche un Medico di base. Ora si attendono gli esiti dei tamponi effettuati sui colleghi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

