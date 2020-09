La riforma delle intercettazioni. Dal “No al fango” al “Più trojan per tutti” (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo quasi tre anni di continui rinvii, lunedì è entrata in vigore la nuova disciplina delle intercettazioni, varata nel dicembre 2017 con la riforma Orlando e poi sospesa e modificata dall’attuale Guardasigilli Alfonso Bonafede. L’avvicendamento al governo e la consegna del ministero della Giustizi Leggi su ilfoglio

fattoquotidiano : Da ieri è entrata in vigore la riforma delle intercettazioni [di Antonella Mascali] #FattoQuotidiano #edicola… - Linkiesta : Avallando la riforma delle intercettazioni voluta da Bonafede il PD ha cancellato la riforma Orlando, e con essa an… - minGiustizia : Entra oggi in vigore la nuova disciplina delle intercettazioni. Il Guardasigilli: 'Fase nuova per uno strumento inv… - MichelaRoi : RT @Linkiesta: Avallando la riforma delle intercettazioni voluta da Bonafede il PD ha cancellato la riforma Orlando, e con essa anche i poc… - vincenzamignogn : RT @Linkiesta: Avallando la riforma delle intercettazioni voluta da Bonafede il PD ha cancellato la riforma Orlando, e con essa anche i poc… -

Ultime Notizie dalla rete : riforma delle Riforma delle pensioni: nuova APE e contratto di espansione tra le ipotesi al vaglio Ipsoa I Giovani Democratici della provincia di Imperia dicono NO al referendum costituzionale

"Il taglio dei parlamentari è un taglio di democrazia, soprattutto per i territori piccoli e periferici come il nostro, che rischia di non avere rappresentanti in futuro" “Il taglio dei parlamentari è ...

IL POUSSA CAFE @REFERENDUM@ DISPACCIO 2 SETTEMBRE (copia 1)

RESTIAMO A CASA - Nell'articolo possono essere presenti messaggi pubblicitari perché la rubrica quotidiana del pomeriggio, Il Poussa Café, può essere sponsorizzata o sostenuta da inserzionisti Ci sono ...

"Il taglio dei parlamentari è un taglio di democrazia, soprattutto per i territori piccoli e periferici come il nostro, che rischia di non avere rappresentanti in futuro" “Il taglio dei parlamentari è ...RESTIAMO A CASA - Nell'articolo possono essere presenti messaggi pubblicitari perché la rubrica quotidiana del pomeriggio, Il Poussa Café, può essere sponsorizzata o sostenuta da inserzionisti Ci sono ...