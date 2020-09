Giappone, nave scomparsa nel tifone Maysak: 42 dispersi (Di giovedì 3 settembre 2020) Una nave battente bandiera panamense con a bordo 43 membri di equipaggio e circa 6.000 capi di bestiame è scomparsa nelle acque al largo del Giappone, presumibilmente investita dal tifone Maysak. Un unico superstite è stato per ora tratto in salvo dalla Guardia costiera Giapponese. Non si conoscono al momento altri dettagli, a parte il ritrovamento dell’uomo di nazionalità filippina con addosso il giubbotto di salvataggio, in mare da un giorno e mezzo. Le ricerche sono partite immediatamente al segnale di pericolo diffuso dalla nave, nel Mare cinese orientale, a circa 200 km dall’isola Giapponese di Amami Oshima, a sud-ovest dell’arcipelago. La nave, lunga 134 metri e battente bandiera ... Leggi su meteoweb.eu

