Coronavirus: Cnr, un composto naturale lo uccide (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos Salute) - Dalla natura la speranza di una nuova arma contro Covid-19. Uno studio internazionale al quale ha partecipato l'Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr-Nanotec di Cosenza, indica che la quercetina - un composto di origine naturale - funziona da inibitore specifico del Coronavirus Sars-CoV-2. La sostanza mostra infatti un'azione destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine chiave per la replicazione del patogeno. Lo studio, supportato dalla Fundación hna spagnola, è pubblicato sull''International Journal of Biological Macromolecules'. Insieme alla ricerca di un vaccino efficace, lo sviluppo di farmaci antivirali specifici per il Coronavirus responsabile della Covid-19 è un altro grosso filone di studi che il mondo della scienza ... Leggi su liberoquotidiano

