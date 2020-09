Van de Beek: “Grazie all’Ajax. Non esiste un livello più alto del Manchester United” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Van de Beek, presentato nel pomeriggio al Manchester United, ha rilasciato brevemente una dichiarazione da nuovo giocatore dei Red Devils. Queste le sue parole: “Vorrei ringraziare tutti all’Ajax. Sono cresciuto lì e questo club avrà sempre un posto speciale per me. Sono pronto per fare un nuovo step nella mia carriera e giocare ai massimi livelli. E non c’è un livello più alto dello United. Non vedo l’ora di sentire l’atmosfera dell’Old Trafford. Il Manchester ha alcuni fra i migliori centrocampisti al mondo e so che posso imparare da loro e portare le mie qualità, non vedo l’ora di far parte di questo progetto.” It's time to take it up a notch #MUFC @Donny Beek6 pic.twitter.com/qeVpil7Y3D — ... Leggi su alfredopedulla

