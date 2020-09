Skoda Enyaq iV: modelli, caratteristiche, batterie e autonomia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anche Skoda si muove sulla nuova piattaforma modulare MEB , che " dopo avere debuttato come "base di partenza" di Vokswagen ID.3 e ID.4 " andrà gradualmente ad assumere il ruolo "trasversale" nell'... Leggi su motori

AutoMaurigSrl : RT @motorionline: #Skoda #Enyaq iV Founders Edition: panoramica del SUV elettrico in serie limitata [VIDEO] - GQitalia : Un SUV 100% elettrico che può avere da 340 a 510 km di autonomia - Greenstartit : Skoda Enyaq iV, caratteristiche e foto del Suv elettrico che parte da 35.450 euro @SkodaItalia #SKODAWeLoveCycling… - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #Skoda #Enyaq iV Founders Edition: panoramica del SUV elettrico in serie limitata [VIDEO] - motorionline : #Skoda #Enyaq iV Founders Edition: panoramica del SUV elettrico in serie limitata [VIDEO] -