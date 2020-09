Sal Da Vinci sotto choc: “Volevo difendere due donne e mi hanno urlato Ti spariamo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiProcida (Na) – Il cantante napoletano Sal Da Vinci era sull’aliscafo che collega Procida a Napoli, stanco ma felice dopo essersi esibito a conclusione della “Sagra del Mare” insieme a Fatima Trotta e al resto del cast, quando si è trovato coinvolto in una rissa. Sal Da Vinci è stato aggredito da un uomo riportando una contusione alla mandibola e allo sterno e racconta: “Sono intervenuto in maniera tranquilla, ma ferma facendo presente che non era il caso di offendere le due signore che non avevano commesso alcuna mancanza. Ho invitato perciò il signore a un comportamento più urbano. Non ho fatto in tempo a finire il discorso che sono stato letteralmente aggredito da questa persona in maniera violenta. Ho ricevuto un cazzotto alla mandibola e un duro colpo allo sterno. ... Leggi su anteprima24

