Roghi tossici, Federica Turco (De Luca Presidente): “Combatterò per l’inasprimento delle pene” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAversa (Ce) – “I Roghi tossici continuano ad essere, purtroppo, un tormento per il nostro territorio. Anche questa estate, numerosi ettari di terreno sono andati a fuoco per mano di assassini dell’ambiente. Bisogna adottare pene più severe”. A parlare è Federica Turco, candidata alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre tra le fila della lista “De Luca Presidente”. “È un problema certamente atavico, dalla difficile risoluzione – afferma la 28enne – Da numerosi anni, insieme a diverse associazioni della nostra regione, denuncio un fenomeno che, unito ad afa ed umidità, ha delle ripercussioni ingenti. L’incendio di una discarica abusiva registrato ... Leggi su anteprima24

PupiaTv : Roghi tossici, Turco (De Luca Presidente): 'Inasprire pene per omicidio ambientale' - - maicon193 : Roghi tossici, Federica Turco (De Luca Presidente): “Combatterò per inasprimento pene per omicidio ambientale. R... - StefanoMaffiol7 : I Rom danno la colpa agli italiani: infezioni, roghi tossici e criminalità? «Noi siamo le vittime» -

Ultime Notizie dalla rete : Roghi tossici Roghi tossici, Turco (De Luca Presidente): "Inasprire pene per omicidio ambientale" PUPIA Roghi tossici, Federica Turco (De Luca Presidente): “Combatterò per inasprimento…

“È un problema certamente atavico, dalla difficile risoluzione - afferma la 28enne -. Da numerosi anni, insieme a diverse associazioni della nostra regione, denuncio un fenomeno che, unito ad afa ed u ...

Roghi tossici, Turco (De Luca Presidente): “Inasprire pene per omicidio ambientale”

Caserta – “I roghi tossici continuano ad essere, purtroppo, un tormento per il nostro territorio. Anche questa estate, numerosi ettari di terreno sono andati a fuoco per mano di assassini dell’ambient ...

“È un problema certamente atavico, dalla difficile risoluzione - afferma la 28enne -. Da numerosi anni, insieme a diverse associazioni della nostra regione, denuncio un fenomeno che, unito ad afa ed u ...Caserta – “I roghi tossici continuano ad essere, purtroppo, un tormento per il nostro territorio. Anche questa estate, numerosi ettari di terreno sono andati a fuoco per mano di assassini dell’ambient ...