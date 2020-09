Referendum, il Sì tra il 60 e il 70% Il No sta recuperando. Esito incerto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Come per ogni appuntamento referendario, ci sono due domande che gli osservatori si stanno ponendo, in vista di quello del 20 e 21 settembre. Quanti andranno a votare, e chi vincerà. Per quanto riguarda la prima domanda, alcuni sondaggi ci indicano che è ancora bassa la percentuale di coloro che, oggi, sono veramente consapevoli dell’appuntamento in questione, e... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

È una speranza, appunto, che, al di là della valenza delle argomentazioni tecniche contro il taglio, confida nell’affievolirsi nel Paese del sentimento di antipolitica coltivato e cavalcato dal M5S da ...

il taglio dei parlamentari: domande e risposte

Tutto quello che c’è da sapere sul referendum costituzionale confermativo che si svolgerà il 20 e 21 settembre sul taglio di 345 parlamentari (115 senatori e 230 deputati in meno). A differenza del re ...

