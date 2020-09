Kroos: “Messi al Real? Non credo, bisogna avere le palle per farlo…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lo dice sempre Zidane, Toni Kroos parla poco ma quando parla si fa notare. Per cui, quando durante la registrazione del suo podcast gli chiedono di un possibile – in verità nemmeno ipotizzabile – passaggio di Messi al Real Madrid, il centrocampista risponde veloce e affilatissimo: “Non credo proprio, per fare una cosa così devi tenere le palle…”. Kross poi ha ammesso un eventuale addio di Messi alla Liga sarebbe “un male per il campionato”, ma c’è un ma: “Non sarò triste se Messi se ne andrà. È uno dei migliori giocatori di tutti i tempi, l’arma totale del Barcellona. Non soffriremmo troppo se se ne andasse”. L'articolo Kroos: “Messi al Real? Non credo, ... Leggi su ilnapolista

