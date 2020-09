Immagino Philippe Daverio a raccontare storie a Giotto e Caravaggio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mai avrei pensato di scrivere queste parole o quantomeno non così presto. Oggi se ne andato un altro protagonista dei nostri tempi, Philippe Daverio, il divulgatore mai banale della nostra cultura europea. È davvero un anno da dimenticare questo 2020 che continua a portarsi via leggende della nostra storia e cultura da Ennio Morricone, a Ezio Bosso a Kobe Bryant a Lucia Bosé.Philippe era francese e dopo gli studi prima a Varese alla Scuola Europea e poi alla Bocconi di Milano, dove non si laurea in economia e commercio, nel 1975 apre la sua prima galleria d’arte in via Montenapoleone a Milano dove inizia la sua attività di critico prevalentemente legata alle Avanguardie della prima metà del ‘900. I nomi come Giorgio de Chirico e Gino Severini arrivarono a New York nella ... Leggi su huffingtonpost

MariPanzarino : A tavola con mio nonno, vedere Philippe Daverio era un must ineguagliabile. Ascoltava Daverio a pranzo e Maria Call… - NoemiServizio : RT @GiordanoSepi: Che notizia bruttissima. Ci eravamo abituati alla sua intelligenza brillante e alla sua ironia. Mi immagino che con un so… - GiordanoSepi : Che notizia bruttissima. Ci eravamo abituati alla sua intelligenza brillante e alla sua ironia. Mi immagino che con… - GiuliaAmbrosio7 : Un necrologio che, immagino, sarebbe piaciuto a ?@PhilippeDaverio? Aldo Grasso su ?@Corriere? Morto Philippe Daveri… -

Ultime Notizie dalla rete : Immagino Philippe Immagino Philippe Daverio a raccontare storie a Giotto e Caravaggio L'HuffPost Immagino Philippe Daverio a raccontare storie a Giotto e Caravaggio

Mai avrei pensato di scrivere queste parole o quantomeno non così presto. Oggi se ne andato un altro protagonista dei nostri tempi, Philippe Daverio, il divulgatore mai banale della nostra cultura eur ...

Mai avrei pensato di scrivere queste parole o quantomeno non così presto. Oggi se ne andato un altro protagonista dei nostri tempi, Philippe Daverio, il divulgatore mai banale della nostra cultura eur ...