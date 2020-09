Calcio:U.21;calciatore positivo, annullato allenamento ++ (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - Un calciatore della Nazionale Under 21, in ritiro a Lignano Sabbiadoro in vista del match amichevole previsto domani con la Slovenia, è risultato positivo al Covid-19 dopo il ... Leggi su corrieredellosport

