Vanessa Incontrada a Sanremo 2021? Primi rumors sul Festival (Di martedì 1 settembre 2020) Mancano vari mesi all’inizio di Sanremo 2021 ma cominciano già a circolare i nomi che faranno parte del cast della storica kermesse canora di Rai 1. Nelle ultime ore è emerso il nome di una quotata showgirl che potrebbe affiancare Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston. Di chi si tratta? Vanessa Incontrada a Sanremo 2021? Il nome della valletta o co-conduttrice che potrebbe affiancare Fiorello e Amadeus al 71esimo Festival di Sanremo, è la spagnola Vanessa Incontrada. L’indiscrezione è stata persino commentata da Platinette che su DiPiù ha speso parole positive nei confronti della 42enne catalana: “Sarebbe un Festival con più ... Leggi su tutto.tv

giorgioviali : 'Francesca Archibugi, Giuseppe Battiston, Claudio Bisio, Barbora Bobulova, Alessio Boni. Carlo Buccirosso, Linda Ca… - infoitcultura : Flavio Insinna e Vanessa Incontrada in prima serata: la scelta di Rai1 - infoitcultura : Carlo Conti Vanessa Incontrada. “Non potremo riempire l’Arena”, parla Mazzi - infoitcultura : Carlo Conti, confessione su Vanessa Incontrada: “Non è un caso…” - infoitcultura : Vanessa Incontrada a Sanremo 2021? Platinette: “Fatto il suo nome” -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

La vera storia di Mirella Casale, protagonista de La classe degli asini in onda stasera su Rai 1, è davvero commovente. La donna lottò per l’inserimento scolastico dei bambini disabili, anche per la f ...Oggi, lunedì 31 agosto 2020, a partire dalle ore 12:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna musicale Da Verona Accendiamo la Musica che si svolgerà dal 2 al 6 settembre. Dal ...