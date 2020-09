Uomini e donne anticipazioni: nuovo corteggiatore per Gemma, arriva il sosia di Can Yaman (Di martedì 1 settembre 2020) Gemma Galgani si chiarisce con Sirius Le anticipazioni della registrazione della seconda puntata di Uomini e donne sono davvero molto interessanti. Ancora una volta vediamo al centro dello studio per circa due ore Gemma Galgani, altre prese con Sirius. Come tutti sanno la loro frequentazione è terminata circa un mese fa ma entrambi hanno ancora molte cose in sospeso. Fuori dagli studi, invece, la torinese ha fatto un’esterna con il sosia di Lamas, sceso dalle scale apposta per lei. All’interno tutti hanno attaccato Nicola Vivarelli, accusandolo di non essere mai stato interessato alla dama ma di volere un pò di notorietà. A Uomini e donne arriva il sosia di Can ... Leggi su kontrokultura

