Trasporti, l’accordo in extremis non risolve le lacune strutturali del servizio (Di martedì 1 settembre 2020) Trovato in extremis l’accordo tra governo, Regioni ed Enti locali sui Trasporti in vista della riapertura della scuola: la Conferenza unificata ha raggiunto un accordo sulla capienza dei mezzi all’80% dei posti, estensibile al 100% ove vi siano spostamenti al di sotto dei 15 minuti. La montagna ha partorito in ritardo un topolino dopo tanta attesa. In una nota il Mit spiega come per i Trasporti locali la capienza non potrà andare oltre l’80%, pena sanzioni e multe. Dopo le richieste delle regioni, le linee guida Cts approvate dal governo danno il via libera alla capienza con obbligo di mascherina a bordo e distanziamento tra i singoli posti sui mezzi pubblici. “L’obiettivo di permettere a tutti gli studenti di arrivare a scuola e di farlo in sicurezza può essere raggiunto”, dice una nota ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaiNews : Riaprono le scuole. Si inizia con i corsi di recupero. Niente obbligo di mascherina in classe se c'è la distanza di… - Noovyis : (Trasporti, l’accordo in extremis non risolve le lacune strutturali del servizio) Playhitmusic - - freeskipperIT : Scuola, trovato l'accordo sui trasporti. - GiovanniRoi : Scuola, trovato accordo sui trasporti: capienza massima all''80% sui bus, separatori e dispenser a bordo. Scuola tr… - controradio : Rossi: su trasporti compromesso accettabile. Il Mes? Va preso Autore: Domenico Guarino <p>Il presidente della Regio… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti l’accordo Scuola: De Micheli, 'lunedì accordo complessivo con regioni su trasporto' Affaritaliani.it