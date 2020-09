Roma, a Piazzale Clodio stranieri aggrediscono un 37enne e lo lasciano a terra col volto tumefatto (Di martedì 1 settembre 2020) Violenza cieca in pieno centro a Roma, a Piazzale Clodio. La Capitale continua ad essere sfregiata dalla delinquenza. Due stranieri hanno preso di mira un uomo che era a due passi dal Tribunale. Volevano rubargli lo scooter. All’improvviso lo hanno aggredito, prendendolo a pugni, e gli hanno portato via il motorino. La vittima è un 37enne lasciato a terra con il volto tumefatto. Piazzale Clodio, gli stranieri sono due belgi ventenni Una scena che ha dell’incredibile. Rapinato, colpito selvaggiamente e abbandonato sull’asfalto. Immediati i soccorsi. Una pattuglia della Polizia locale di Prati ha dato il via per individuare i due stranieri autori dell’aggressione. Li hanno ... Leggi su secoloditalia

Dani57841716 : RT @SecolodItalia1: Roma, a Piazzale Clodio stranieri aggrediscono un 37enne e lo lasciano a terra col volto tumefatto - SecolodItalia1 : Roma, a Piazzale Clodio stranieri aggrediscono un 37enne e lo lasciano a terra col volto tumefatto… - paolorm2012 : Roma, malmenano e rapinano 37 enne a piazzale Clodio lasciandolo a terra col volto tumefatto - Roma_Amore_Mio : Tempo fa' .... Stazione Roma Nord a Piazzale Flaminio. - LinaVadal : RT @rep_roma: Roma, malmenano e rapinano 37 enne a piazzale Clodio lasciandolo a terra col volto tumefatto [di FLAMINIA SAVELLI] [aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Piazzale Metro C, le talpe hanno finito: completato lo scavo tra Piazza Venezia e Fori Imperiali RomaToday IL CASO

PROVVISORIO La gara d’appalto deve ancora seguire il suo lunghissimo iter. È tutto provvisorio, si affretta a spiegare l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Linda Meleo. «Il Piano Sampietrini, a ...

NOMADI, SIT-IN ABITANTI CASTEL ROMANO IN CAMPIDOGLIO: NO A SGOMBERO

Gli abitanti dell’area F dell’insediamento di Castel Romano si sono riuniti stamattina in piazza del Campidoglio dando vita a un sit-in indirizzato alla sindaca Virginia Raggi per dire no allo sgomber ...

PROVVISORIO La gara d’appalto deve ancora seguire il suo lunghissimo iter. È tutto provvisorio, si affretta a spiegare l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Linda Meleo. «Il Piano Sampietrini, a ...Gli abitanti dell’area F dell’insediamento di Castel Romano si sono riuniti stamattina in piazza del Campidoglio dando vita a un sit-in indirizzato alla sindaca Virginia Raggi per dire no allo sgomber ...