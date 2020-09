Partono in barca per “arrivare alla fine del mondo”, ma rischiano il naufragio: coppia di terrapiattisti salvata a Ustica (Di martedì 1 settembre 2020) terrapiattisti Partono per arrivare alla “fine del mondo” ma si fermano a Ustica Una coppia di terrapiattisti ha violato il lockdown per arrivare “alla fine del mondo”, fermandosi, però, a Ustica. A raccontare l’incredibile vicenda è La Stampa, secondo cui tutto ha avuto inizio nei mesi in cui l’Italia era “ferma” a causa del lockdown imposto per l’epidemia di Coronavirus. I due, un uomo e una donna di mezza età originari di Venezia, erano convinti del fatto che la Terra fosse sferica e hanno deciso di dimostrarlo. Come? Partendo dal Veneto destinazione Sicilia e salpando con una barchetta da Termini Imerese per arrivare a Lampedusa, da loro ... Leggi su tpi

