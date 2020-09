Napoli, doppio infortunio per Meret e Insigne: le loro condizioni (Di martedì 1 settembre 2020) Meret e Insigne hanno riportato un trauma contusivo durante l’allenamento con l’Italia: le condizioni dei calciatori del Napoli Brutte notizie per il Napoli dal ritiro della nazionale italiana. Durante l’allenamento odierno Alex Meret e Lorenzo Insigne hanno riportato un trauma contusivo rispettivamente al ginocchio sinistro e alla caviglia sinistra. Come riportato da tuttomercatoweb.com, i calciatori azzurri verranno monitorati nel corso delle prossime ore ma le loro condizioni fisiche non destano particolare preoccupazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dal buio alla luce. Dall'abbandono al recupero. Al Rione Sanità riapre la chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi rimasta inaccessibile per quarant'anni. Da luogo di culto abbandonato a laboratorio artist ...

MESTRE - Dopo un grave ictus che lo aveva costretto in carrozzina, è riuscito a tornare a camminare. È una storia a lieto fine quella che può raccontare G. M., 46 anni, di Benevento. Un risultato stra ...

