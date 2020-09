DSA e Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (Di martedì 1 settembre 2020) Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), previste dal Piano per la ripresa di settembre. Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, allegato al Piano triennale per l’offerta formativa Gli Istituti scolastici devono dotarsi, anche facendo leva sull’esperienza di Didattica a distanza maturata durante i mesi scorsi, di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, che dovrà essere allegato al Piano triennale per l’offerta formativa. Il Piano Scolastico deve prevedere l’utilizzo della Didattica Digitale in misure e forme ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : DSA Linee DaD e DSA: un rapporto complesso La Tecnica della Scuola DaD e DSA: un rapporto complesso

Quello tra Didattica a distanza e alunni con disturbo di apprendimento è un rapporto complesso e sfidante. Nel corso dei mesi di chiusura molteplici sono state le sollecitazioni per docenti, studenti ...

Quello tra Didattica a distanza e alunni con disturbo di apprendimento è un rapporto complesso e sfidante. Nel corso dei mesi di chiusura molteplici sono state le sollecitazioni per docenti, studenti ...