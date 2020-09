Choc a Latina, cade un grosso ramo in via Cesare Augusto: ferita una signora (Di martedì 1 settembre 2020) Poco dopo le 11 di questa mattina una signora è stata colpita dal grosso ramo di un platano mentre camminava sul marciapiede. E’ successo a Latina, in via Cesare Augusto, vicino ad una conosciuta macelleria della città. A seguito dell’impatto la donna è caduta a terra ed è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno poi chiamato il 118. La signora che ha perso sangue e riportato una ferita alla testa, è stata condotta al Goretti ma al momento le sue condizioni non si conoscono. L’area in cui è avvenuto l’incidente è stata recintata. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Choc a Latina, cade un grosso ramo in via Cesare Augusto: ferita una signora - CorriereCitta : Choc sulla Pontina: 28enne ritrovato a bordo strada agonizzante - CorriereCitta : Choc a Latina: corpo di una volpe con la coda mozzata rinvenuta sul cartello del parco (FOTO) - Patrixros : RT @dvaldi1: Candidato sindaco, post choc: «Sono naziskin, antisemita e omofobo». Bufera a Fondi. L'Anpi: «Dimissioni subito» - smilypapiking : RT @editta_fazzi: Candidato sindaco, post choc: «Sono naziskin, antisemita e omofobo». Bufera a Fondi. L'Anpi: «Dimissioni subito» https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Choc Latina Choc a Latina, cade un grosso ramo in via Cesare Augusto: ferita una signora Il Corriere della Città Choc sulla Pontina: 28enne ritrovato a bordo strada agonizzante

In fin di vita e con la testa piena di lividi: queste le drammatiche condizioni in cui è stato trovato un ragazzo di 28 anni. Il ritrovamento è avvenuto sul ciglio della Pontina, tra Sabaudia e Latina ...

Choc a Latina: corpo di una volpe con la coda mozzata rinvenuta sul cartello del parco (FOTO)

Choc a Latina dove è stato ritrovato il corpo di un volpacchiotto, con la coda mozzata, lasciato sopra il cartello del parco al lato dei palazzi Ater di via Pier Luigi Nervi 47. Il corpo è stato preso ...

In fin di vita e con la testa piena di lividi: queste le drammatiche condizioni in cui è stato trovato un ragazzo di 28 anni. Il ritrovamento è avvenuto sul ciglio della Pontina, tra Sabaudia e Latina ...Choc a Latina dove è stato ritrovato il corpo di un volpacchiotto, con la coda mozzata, lasciato sopra il cartello del parco al lato dei palazzi Ater di via Pier Luigi Nervi 47. Il corpo è stato preso ...