Sorteggio Europa League: sarà Shamrock Rovers-Milan, gara secca in Irlanda (Di lunedì 31 agosto 2020) Sarà lo Shamrock Rovers, l’avversario del Milan nel turno preliminare di Europa League. I rossoneri scenderanno in campo il 17 settembre per la trasferta di Irlanda, gara secca a porte chiuse. Domani la Uefa procederà alla definizione del terzo turno preliminare, in programma il 24 settembre. Se gli uomini di Pioli dovessero superare i due turni, per poter entrare nella fase a gironi dovranno passare anche dal playoff del primo ottobre. TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO PRELIMINARE Shamrock Rivers-Milan Hammarby- Lech Poznan Maccabi Haifa-Kairat Torshavn-The New Saints Backa Topola-Fotbal Club FCSB Niederkorn-Willem Sfintul Gheorghe Surucen-Partizan Lokomotiv ... Leggi su sportface

DiMarzio : #EuropaLeague, sarà #ShamrockRovers-#Milan - SkySport : ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE SORTEGGIO SECONDO TURNO PRELIMINARE IL MILAN AFFRONTERÀ LO SHAMROCK ROVERS (IRL) - ManuFilippone95 : RT @DiMarzio: #EuropaLeague, sarà #ShamrockRovers-#Milan - SBDesignMedia : - infoitsport : Milan | Europa League, il sorteggio: preliminare contro lo Shamrock Rovers -