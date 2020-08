Rete Unica, TIM: “Raggiunto accordo con KKR Infrastructure e Fastweb” (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – Approvato dal Cda di Tim, riunitosi oggi, l’accordo con KKR Infrastructure e Fastweb relativo alla costituzione di FiberCop, la NewCo in cui verranno conferite la Rete secondaria di Tim (dall’armadio di strada alle abitazioni dei clienti) e la Rete in fibra sviluppata da FlashFiber, la joint-venture partecipata da Tim (80%) e Fastweb (20%). Il Consiglio – fa sapere Tim in una nota – ha altresi` espresso soddisfazione per la recente firma di un protocollo d’intesa con Tiscali ed esaminato e approvato la lettera d’intenti con Cdp Equity finalizzata ad integrare FiberCop nel piu` ampio progetto di costituzione di una societa` della Rete Unica nazionale. Un’intesa che, su mandato del Cda, verrà sottoscritta ... Leggi su quifinanza

