MotoGP, Miguel Oliveira sposa la sorellastra Andreia (Di lunedì 31 agosto 2020) Dear friends, today was knee down for me in a very beautiful turn of life and she said YES ?? #wife Un post condiviso da MiguelOliveira88 , @MiguelOliveira44, in data: 25 Lug 2019 alle ore 12:24 PDT ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

leo_ferreira91 : MotoGP, Miguel Oliveira e Dovizioso. - pinaz_ : RT @svkrhub: Non mi ricordo questo episodio dei Cesaroni - Ilarya94 : RT @svkrhub: Non mi ricordo questo episodio dei Cesaroni - svkrhub : Non mi ricordo questo episodio dei Cesaroni - Ze_Miguel_7 : RT @SPORTTVPortugal: Sempre @_moliveira88. #sporttvportugal #motogp #migueloliveira #SomosTodosMiguel -

Dopo che Miguel Oliveira, in sella alla Ktm del team Tech3 ha vinto in volata nel GP della Stiria, anche la sua vita amorosa è passata alla ribalta, con la notizia che presto convolerà a nozze. Il pil ...

MotoGP: KTM sviluppa il motore nel 2021, costruttori divisi

Vari costruttori in MotoGP sostengono che KTM avrà un grande vantaggio nell’essere l’unica marca che potrà sviluppare il motore l’anno prossimo nonostante la perdita delle concessioni.

