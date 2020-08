Gravina: “Calendari definiti, ecco le date di tutti i campionati. I tifosi allo stadio e Messi…” (Di lunedì 31 agosto 2020) Il calcio italiano pronto per ripartire.Nella giornata odierna è andato in scena il Consiglio Federale, durante il quale sono stati definite le date di inizio del campionato di Serie A, Serie B, Serie C e Serie D. Durante la riunione il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto per discutere alcune tematiche molto delicate come la riapertura degli stadi:"Abbiamo definito i calendari dei campionati, il 19 settembre ripartirà la Serie A. Il 26 settembre riparte la Lega di Serie B, il 27 la Serie C e la Serie D. S'è vista grande collaborazione nel Consiglio di oggi. s'è vista grande collaborazione, abbiamo approvato l'unificazione della CAN di A e di B, riforma alla quale Marcello Nicchi stava lavorando da molto tempo. E' una idea importante per la crescita dei ... Leggi su mediagol

