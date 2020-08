Bambini tra “screening di cui nessuno parla” e rinvio apertura scuole (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Prima i Bambini”. In vista della riapertura delle scuole, il consigliere regionale PD Antonella Ciaramella mette al centro “lo screening dei più piccoli di cui nessuno parla”, scrive in una nota. “Bisogna strutturare la prevenzione ed il monitoraggio in collaborazione con i pediatri di famiglia – spiega la Ciaramella – dopo che abbiamo già istituito le Unità assistenziali di continuità sanitaria per gli adulti. È inderogabile pensare anche a quelle per i più piccoli, onde evitare che gli ambulatori pediatrici si trasformino in una ‘bomba’ ingestibile: servono delle USCA Pediatriche, una per ASL, ed un percorso chiaro e completo con linee e guida ed un protocollo per ... Leggi su anteprima24

MSF_ITALIA : Ci sono oltre 350 persone a bordo di #SeaWatch4, tra cui donne incinte e bambini. Per le persone soccorse di recent… - ValeriaValente_ : 150 anni fa nasceva Maria Montessori, #donna visionaria che rivoluzionò la pedagogia. #Femminista ante litteram, fu… - ComuneMI : Riparte oggi il “Centro estivo diffuso”di #estatepopolare: attività ludiche, ricreative, sportive, educative e di s… - Ale74terni : RT @Ale74terni: Lo sa questo che molti pediatri 37,1 sui bambini fino a 6 anni non la considerano neanche febbre??? Il mio se o quando lo c… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'I ragazzi tra i 6 e i 10 anni possono non tenere la mascherina tranne negli ambienti comuni e dove c'è vicinanza con altri s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambini tra Orrore negli USA, liberati 39 bimbi in Georgia: “Schiavizzati per fini sessuali” Fanpage.it Vacanza elettrica con Kia e-Niro: prova consumi, autonomia reale, pro e contro

Dopo aver testato la Kia e-Niro in un lungo viaggio in autostrada per valutarne l'autonomia, abbiamo deciso di organizzare una prova particolare, usandola per andare in vacanza per sperimentare meglio ...

Temptation Island, Lara Zorzetto paura dopo il parto: “E’ in terapia intensiva”

Temptation Island, Lara Zorzetto tanta paura dopo il parto: “E’ in terapia intensiva” , tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute e quello del bambino Temptation Island, Lara Zorzetto paura dopo ...

Dopo aver testato la Kia e-Niro in un lungo viaggio in autostrada per valutarne l'autonomia, abbiamo deciso di organizzare una prova particolare, usandola per andare in vacanza per sperimentare meglio ...Temptation Island, Lara Zorzetto tanta paura dopo il parto: “E’ in terapia intensiva” , tutti gli aggiornamenti sul suo stato di salute e quello del bambino Temptation Island, Lara Zorzetto paura dopo ...