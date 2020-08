Anfibi: reinterpretiamo un classico (non solo grunge) (Di lunedì 31 agosto 2020) Gli Anfibi, in particolare i classici e intramontabili Doc Marten’s, connotano in modo molto netto un determinato stile: giovane, street, rock ma con tocchi vintage… in una parola grunge. Oggi però gli Anfibi non si portano più solo così. Vediamo insieme qualche idea per abbinarli in modo alternativo. Anfibi, reinterpretiamo un classico: in generale Quando si parla di Anfibi, bisogna fare attenzione solo ad una cosa: dal momento che arrivano a metà polpaccio o appena sotto, hanno la tendenza a tagliare la gamba, e quindi ad accorciare al figura. Se quindi le gambe non sono il vostro punto di forza o avete polpacci e caviglie importanti, il mio suggerimento è quello di evitare di portarli ... Leggi su dilei

