Il sindaco pescatore: la vera storia di Angelo Vassallo, ucciso dalla camorra (Di domenica 30 agosto 2020) Il film Il sindaco pescatore è ispirato alla vera storia di Angelo Vassallo, ucciso ad Acciaroli con 9 colpi di pistola: gli assassini sono ancora a piede libero, ma le indagini hanno attribuito il delitto alla camorra. Angelo Vassallo era il primo cittadino di Pollica quando fu ucciso il 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola: ecco chi è Il sindaco pescatore a cui è dedicato il film TV con Sergio Sergio Castellitto. Angelo Vassallo era chiamato il sindaco pescatore perché era un imprenditore ittico (attività che svolgeva insieme a suo fratello) ma anche ... Leggi su movieplayer

Stasera su Rai1, alle 21:25, va in onda Il sindaco pescatore , tv movie con Sergio Castellitto, ispirato alla storia vera di Angelo Vassallo, il sindaco campano morto in un attentato nel 2010. NOTIZIA ...Dietro il film “Il sindaco pescatore” che va in onda questa sera, domenica 30 agosto 2020, su Rai 1 c’è la vera storia di Angelo Vassallo. Fu ucciso la sera del 5 settembre 2010, mentre tornava a casa ...