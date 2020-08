Ikea, quando troppo è troppo. Non ci comprerò più neanche una forchetta! (Di domenica 30 agosto 2020) A Ferragosto mi hanno fregato il cellulare. Dopo lo smarrimento iniziale ho deciso di fare “lockdown” dallo smartphone, insomma un salutare periodo di autoisolamento dai social. Rimaneva una vicenda in sospeso con Ikea e, siccome Netflix e affini ci hanno educato alla serialità, ecco la seconda puntata. Dopo un’odissea fra inseguimenti telefonici, rimbalzi da un center all’altro (presente quando l’offerta di servizi crea disservizio?) finalmente avevamo fissato per il 26 agosto il ritiro di un angolo cottura, non utilizzato, ancora semi imballato. Nei giorni precedenti c’era stato uno scambio di email e di telefonate con una cortese Erika. Alla mia domanda se posso avere un suo numero diretto da dare alla persona che accoglierà il 26 agosto i traslocatori, mi risponde con un no secco. Contattiamo noi e ... Leggi su ilfattoquotidiano

