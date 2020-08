F1, GP Belgio 2020: 61 punti in sette gare, è la peggior Ferrari di sempre (Di domenica 30 agosto 2020) Il momento nero della Ferrari continua. La Rossa esce con un tredicesimo (Sebastian Vettel) e un quattordicesimo posto (Charles Leclerc) dal Gran Premio del Belgio, valevole per il settimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. La scuderia del cavallino, che evidenzia enormi problemi alle due monoposto, si trova a 61 punti in classifica costruttori dopo sette gare, al quinto posto e con la Renault appena dietro in sesta posizione. E’ la peggior partenza di sempre per il team di Maranello, che nei prossimi weekend dovrà provare a dare una svolta a questa stagione. Leggi su sportface

SkySportF1 : LE FERRARI FUORI DAL Q3 ??I dettagli: - SkySportF1 : ?? Lewis Hamilton vince il GP del Belgio Weekend difficile per la Ferrari La classifica: - CorSport : Abisso #Ferrari: in Belgio s'è persa e ora non c'è più ?? - CircusFuno : F1, GP Belgio: Hamilton vince mentre per la Ferrari è notte fonda! - infoitsport : GP Belgio 2020: passo gara, strategie gomme, meteo e TV -