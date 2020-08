"La Juve chiama Messi, che coppia con CR7" (Di sabato 29 agosto 2020) Per l'Equipe i bianconeri hanno contattato il padre della 'Pulce', il club smentisce. Il giocatore vorrebbe il City, ma è sempre muro Barça. Leggi su quotidiano

forumJuventus : [CdS] Pirlo chiama Nesta per averlo nel suo staff alla Juventus ?? - CorSport : Clamoroso, #Pirlo chiama #Nesta: 'Vieni alla Juve' ?? - Francalidia4 : @DanieleDonisi @sportface2016 Ma va là..fanno nomi anche se lo trattassero qual è il problema? .sta in quarantene… - NonEvoluto : @FalcoN18236637 Il #Milan aveva l'occasione di prenderlo con Leonardo, poi è passato in terza posizione con #Juve e… - morenoAlmare : RT @Antorco66: La Juve chiama il padre di Messi. Controllata ai tabulati telefonici. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve chiama "La Juve chiama Messi, che coppia con CR7" Quotidiano.net "La Juve chiama Messi, che coppia con CR7"

di Paolo Grilli Undici Palloni d’Oro fianco a fianco sul campo. Da brividi solo a pensarlo. Secondo l’Equipe, la Juve di CR7 avrebbe fatto un sondaggio per Messi, chiamando il padre del giocatore, app ...

"Ok la politica, ma quanto mi manca il calcio"

Per la politica si può avere passione. Quel che si prova per il calcio, invece, sconfina spesso nell’amore. E a volte succede che pure un uomo poliedrico e dalle mille sfaccettature come l’ex parlamen ...

di Paolo Grilli Undici Palloni d’Oro fianco a fianco sul campo. Da brividi solo a pensarlo. Secondo l’Equipe, la Juve di CR7 avrebbe fatto un sondaggio per Messi, chiamando il padre del giocatore, app ...Per la politica si può avere passione. Quel che si prova per il calcio, invece, sconfina spesso nell’amore. E a volte succede che pure un uomo poliedrico e dalle mille sfaccettature come l’ex parlamen ...