Casoria, arrestate due persone sorprese a rubare in casa. I NOMI (Di sabato 29 agosto 2020) Casoria, frazione Arpino: L’intero stabile è stato circondato dai Carabinieri e nonostante un tentativo di fuga, i due sono finiti in manette. Ancora un arresto dei Carabinieri della Compagnia di Casoria, segnale di una presenza visibile e rassicurante in città. Nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale … Leggi su 2anews

bassairpinia : CASORIA, fraz. ARPINO: Sorpresi a rubare in casa. 2 persone arrestate dai Carabinieri. sempre più accolto dai citta… -